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Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Clasa politică din România poartă integral răspunderea pentru prăbușirea economică”
Petrișor Peiu
Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, acuză partidele politice care s-au perindat la putere în ultimii 36 de ani că sunt direct răspunzătoare pentru prăbușirea economiei naționale, ca urmare a politicilor lozincarde și populiste care au dus la crize prelungite pentru România.
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