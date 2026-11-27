Advertising
Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce este important să nu stăm foarte mult timp pe scaun?
Publicat27 nov. 2026, 10:03
Actualizat27 nov. 2026, 10:05
Poți face sport de câteva ori pe săptămână și, totuși, să îți pui sănătatea în pericol dacă petreci prea mult timp pe scaun. Statul prelungit în poziția șezut poate afecta circulația sângelui și este asociat cu un risc crescut de probleme metabolice și cardiovasculare. Într-o nouă ediție „Realitatea Medicală”, cu Nicole Păcuraru, aflăm de ce este important să întrerupem perioadele lungi de sedentarism și cum ne pot ajuta câteva minute de mișcare.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News