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Fuga de impozite, românii își golesc conturile de pensii

Fuga de impozite, românii își golesc conturile de pensii

Fuga de impozite, românii își golesc conturile de pensii

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 25 nov. 2025, 11:08

CASS declanșează panică, oamenii scot banii din Pilonul II

Românii au început să-și retragă masiv banii din fondurile de pensii private, speriați de noile taxe uriașe care continuă să crească. Introducerea CASS-ului de 10% a declanșat un val fără precedent de solicitări, oamenii încearcă să-și salveze economiile înainte ca statul, prin impozitare, să le ia și mai mult. Senatul a adoptat tacit două proiecte de lege prin care se elimină obligativitatea plăţii pentru mai multe categorii.

În luna septembrie, retragerea din Pilonul 2 depășește 403 milioane de lei, de două ori mai mult față de luna august, mai ales că oamenii sunt extrem de nemulțumiți de această introducere a CASS de 10% de la 1 august.

Cumva, vor să își retragă banii pentru a face economie, ca statul să nu mai impoziteze atât din suma pe care ei o primesc.

Într-adevăr, au fost adoptate tacit două proiecte de lege în care sunt excluse de la plată mamele care sunt în concediu de creștere a copilului, veteranii și văduvele de război, persoanele cu handicap și foștii deținuți politici.

Mai este de menționat aici că PNL nu a fost de acord cu această inițiativă.

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