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Billal Sebaihi este noul mijlocaș al echipei FC Hermannstadt

Billal Sebaihi este noul mijlocaș al echipei FC Hermannstadt

Billal Sebaihi este noul mijlocaș al echipei FC Hermannstadt

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 16 feb. 2021, 13:20

Mijlocașul francez a semnat cu FCH pentru o perioadă de un an și jumătate

Billal Sebaihi este un mijlocaș de picior stâng, cu dublă cetățenie (franceză&algeriană), în vârstă de 28 de ani, cotat la suma de 450.000 euro pe siteurile de specialitate.

Bilal mai poate evolua și pe postul de mijlocaș stânga/ dreapta sau mijlocaș central-ofensiv. Acesta are în CV mai multe sezoane în care a evoluat pentru echipe din Franța, Algeria, Portugalia, Turcia sau Kazakhstan (Saint-Etienne B, CS Constantine, USM El Harrach, Beira-Mar, Estoril Praia, Tondela, Manisaspor,  Boluspor, Kaspiy Aktau). În sezonul precedent, Billal Sebaihi a bifat 18 partide pentru echipa de primă ligă din Kazakhstan, Kaspiy Aktau, pentru care a înscris de 4 ori și a oferit 4 assisturi. Mijlocașul francez a semnat cu FCH pentru o perioadă de un an și jumătate și va purta aici tricoul cu numărul 30.

Sursă: FC Hermannstadt

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