Fotbal: Universitatea Craiova, egal cu Ararat Armenia în Europa League

Publicat 21 aug. 2026, 08:05 Sursă realitatea.net

Universitatea Craiova și Ararat-Armenia au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), joi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal.

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