Sport· 1 min citire

Gaz Metan a transferat un jucător de la Lille, liderul din Ligue 1

Gaz Metan a transferat un jucător de la Lille, liderul din Ligue 1

Gaz Metan a transferat un jucător de la Lille, liderul din Ligue 1

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 10 feb. 2021, 12:33

Ismael Kanda evoluează fundaș dreapta

Ismael Kanda este noul jucător al echipei de Liga 1, Gaz Metan Mediaș.

Jucătorul de origine franceză a semnat un contract valabil pentru trei sezoane și jumătate cu Gaz Metan. Ismael Kanda are 20 ani și evoluează pe postul de fundaș dreapta. Acesta a jucat până acum doar în Franța pentru echipa U19 și echipa secundă a celor de la Lille.

Sursă: CS Gaz Metan Mediaș

Sursa: Realitatea de Sibiu

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cub

Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe