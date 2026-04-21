WhatsApp pregătește un abonament premium: funcțiile variantei „Plus”

WhatsApp analizează introducerea unui nou nivel de abonament, denumit „Plus”, aflat în prezent în fază de testare. Inițiativa urmează modelul implementat deja de alte platforme, precum Instagram sau Snapchat, care oferă opțiuni suplimentare contra cost.

Potrivit informațiilor apărute în presa de specialitate, noul abonament pune accent în special pe personalizarea aplicației. Utilizatorii ar putea avea acces la teme noi pentru conversații, pictograme personalizate, tonuri de apel și alte elemente vizuale menite să modifice aspectul interfeței.

Testele au fost observate inclusiv de consultantul în social media Matt Navarra, iar compania Meta a confirmat că funcția este în dezvoltare. Reprezentanții companiei au precizat că abonamentul este opțional și se adresează celor care își doresc mai mult control asupra modului în care folosesc aplicația.

Pe lângă opțiunile de personalizare, varianta „Plus” ar urma să includă și unele îmbunătățiri funcționale. Printre acestea se numără posibilitatea de a fixa un număr mai mare de conversații, până la 20, comparativ cu limita actuală din versiunea gratuită, precum și organizarea chat-urilor în liste personalizate.

Deși prețul oficial nu a fost anunțat, platforma WABetaInfo a sugerat că abonamentul ar putea costa aproximativ 2,49 euro pe lună în Europa, existând și posibilitatea unei perioade de test gratuit.

În același timp, nu există informații că acest abonament ar elimina reclamele din secțiunea „Status”, unde compania a început recent să introducă conținut publicitar.

WhatsApp testează momentan funcția pe un număr limitat de utilizatori, urmând să decidă ulterior dacă o va lansa la scară largă, în funcție de feedback-ul primit.