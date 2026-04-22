Trafic îngreunat în Sibiu. Accident între un autobuz și două mașini pe Șoseaua Alba Iulia

Un accident rutier grav, în care a fost implicat un autobuz și două mașini, a avut loc miercuri dimineață, pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu. Traficul se desfășoară cu dificultate.

La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere, dar și cu una pentru transport victime multiple. Trei persoane au fost evaluate medical, însă au refuzat transportul la spital.

Din primele informații, accidentul s-a produs după ce un bărbat în vârstă de 49 de ani, cetățean străin, care circula pe strada Ștrandului, nu ar fi acordat prioritate de trecere la intrarea pe Șoseaua Alba Iulia. Autoturismul acestuia a intrat în coliziune cu o mașină condusă de o tânără de 19 ani, din Cristian, care se deplasa spre centrul orașului.

În urma impactului, primul autoturism a fost proiectat pe sensul opus, unde a lovit un autobuz condus de un bărbat de 45 de ani.

Din fericire, evenimenul s-a soldat doar cu pagube materiale, însă traficul în zonă este în continuare afectat, iar polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.